27 октября 2025 в 13:40

Американец поймал огромного сома и побил 20-летний рекорд

Мужчина поймал сома весом 47 кг в Айове и побил 20-летний рекорд штата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина поймал сома весом 47,6 кг в Айове, сообщил телеканал WHO-DT. Он побил рекорд штата, когда в 2004 году рыбак выловил 45-килограммового сома.

Как отметил канал, длина рыбы составила 152,4 сантиметра. Рыбак рассказал, что на то, чтобы поймать сома, ему понадобилось 35 минут. Он поместил его в контейнер и отвез к специалистам. Через некоторое время мужчина выпустил сома обратно в реку.

Ранее рыбак из Панамы Тони Пейро побил мировой рекорд, поймав луциан-куберу длиной 126 сантиметров. Огромную рыбу Пейро удалось поймать на курорте Лос-Бузос. Трофей жителя Панамы превышает предыдущий мировой рекорд на шесть сантиметров.

До этого у берегов Приморья в рыбацкую сеть угодила огромная черепаха, предположительно кожистая. Она обитает в тропических морях. Размеры этого вида достигают 2,5 метра, а вес — до 700 килограммов.

В конце августа два рыбака из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — выловили гигантского сома весом 40 килограммов и длиной 193 сантиметра. На борьбу с хищной рыбой ушло около 30 минут.

