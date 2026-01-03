Трамп раскрыл, кто будет управлять Венесуэлой Трамп: США будут управлять Венесуэлой до перехода к новой власти

США будут управлять Венесуэлой во время переходного периода, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он не стал уточнять, сколько времени потребуется для «надлежащего перехода» к новой власти. Выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Мы будем управлять страной, пока не будет осуществлен безопасный переход, — сказал Трамп.

По словам американского лидера, переход власти должен быть справедливым. Он назвал этой одной из главных задач Соединенных Штатов.

Ранее Трамп опубликовал фотографию главы Венесуэлы Николаса Мадуро на борту американского вертолетного корабля Iwo Jima. Судя по фото, на политике были серый спортивный костюм, наушники и темная маска.

До этого стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает действия США в Венесуэле опасным прецедентом. По словам генсека, операция Вашингтона может иметь тревожные последствия для всего региона.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что удар США по Каракасу нацелен на восстановление американского влияния в Латинской Америке. По его словам, военная операция стала ответом на неудачные попытки Вашингтона организовать политический переворот в Венесуэле.