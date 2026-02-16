Оператор БПЛА поделился нюансами освобождения Цветкового

В ходе освобождении села Цветковое в Запорожской области оператор беспилотников с позывным Лысый мастерски справился с задачей по уничтожению техники и живой силы противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Он сумел ликвидировать пикап противника, место запуска дронов ВСУ и опорный пункт с личным составом до 10 человек.

Боец рассказал, что вывел дрон на цель после того, как поступила информация о выезде машины с боекомплектом. Он сбросил на автомобиль противотанковую мину и сжег его.

Мы вот так «нежданчиком» подлетаем и работаем. Разведка наблюдала пункты взлета БПЛА, там, FPV, тяжелые коптеры были. Все, команда поступила, подлетел с «ТМочкой», скинул и все, — поделился оператор дрона.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что освобождение Цветкового открыло новые возможности для полного освобождения Запорожской области. В ведомстве отметили, что в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.

До этого начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО за первую половину февраля, несмотря на суровые зимние условия. По его словам, под контроль армии за этот период перешло более 200 квадратных километров территории.