16 февраля 2026 в 06:32

Оператор БПЛА поделился нюансами освобождения Цветкового

Оператор БПЛА Лысый уничтожил при освобождении села Цветковое три цели ВСУ

Фото: МО РФ
В ходе освобождении села Цветковое в Запорожской области оператор беспилотников с позывным Лысый мастерски справился с задачей по уничтожению техники и живой силы противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Он сумел ликвидировать пикап противника, место запуска дронов ВСУ и опорный пункт с личным составом до 10 человек.

Боец рассказал, что вывел дрон на цель после того, как поступила информация о выезде машины с боекомплектом. Он сбросил на автомобиль противотанковую мину и сжег его.

Мы вот так «нежданчиком» подлетаем и работаем. Разведка наблюдала пункты взлета БПЛА, там, FPV, тяжелые коптеры были. Все, команда поступила, подлетел с «ТМочкой», скинул и все, — поделился оператор дрона.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что освобождение Цветкового открыло новые возможности для полного освобождения Запорожской области. В ведомстве отметили, что в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.

До этого начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО за первую половину февраля, несмотря на суровые зимние условия. По его словам, под контроль армии за этот период перешло более 200 квадратных километров территории.

БПЛА
ВС РФ
Запорожская область
СВО
