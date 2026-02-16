Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом

Перед поездкой за границу стоит заранее составить список национальных блюд, чтобы сэкономить время и деньги, заявила NEWS.ru турблогер и турагент Рада Минасина. Для сокращения расходов она также порекомендовала обратить внимание на ланч-меню и комплексные обеды.

Перед поездкой за рубеж составьте примерное меню из желанных локальных блюд и определите, какие из них для вас приоритетнее. Если есть одно-два фирменных, ради которых стоит потратить больше, остальные приемы пищи можно сделать более экономными. Например, все знают, что в Вене стоит попробовать венский шницель, где-нибудь в Марселе — буйабес, а в Пекине — утку по-пекински. Да, это не всегда бюджетно, но точно стоит своих денег. Но вовсе не обязательно включать эти блюда в свой рацион каждый день. Также полезно заранее изучить ценовой уровень в регионе и выяснить, где предпочитают есть сами местные, — посоветовала Минасина.

Она подчеркнула, что в районах вокруг рынков, промзон или университетов можно найти аутентичные блюда по более доступным ценам, чем на туристических улицах. По словам турагента, рынки — отличное место, чтобы попробовать местную кухню без лишних затрат.

Почти во всех странах у ресторанов есть дневные сеты или ланчи с фиксированной ценой, где цена за полноценный обед значительно ниже вечерней. Выбирая ланч-меню, можно попробовать сразу несколько местных блюд и не переплачивать. Это особенно удобно в насыщенные дни с экскурсиями. Также частенько можно найти рестораны и кафе с комплексным меню, это тоже возможность познакомиться с местной кухней без серьезного удара по кошельку, — добавила Минасина.

Кроме этого, специалист посоветовала использовать приложения с купонами и отзывами, чтобы находить выгодные предложения. По словам эксперта, местные блогеры часто рассказывают о «скрытых жемчужинах», куда не добираются туристические группы.

