Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 07:05

Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом

Турагент Минасина: список национальных блюд лучше составить перед поездкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед поездкой за границу стоит заранее составить список национальных блюд, чтобы сэкономить время и деньги, заявила NEWS.ru турблогер и турагент Рада Минасина. Для сокращения расходов она также порекомендовала обратить внимание на ланч-меню и комплексные обеды.

Перед поездкой за рубеж составьте примерное меню из желанных локальных блюд и определите, какие из них для вас приоритетнее. Если есть одно-два фирменных, ради которых стоит потратить больше, остальные приемы пищи можно сделать более экономными. Например, все знают, что в Вене стоит попробовать венский шницель, где-нибудь в Марселе — буйабес, а в Пекине — утку по-пекински. Да, это не всегда бюджетно, но точно стоит своих денег. Но вовсе не обязательно включать эти блюда в свой рацион каждый день. Также полезно заранее изучить ценовой уровень в регионе и выяснить, где предпочитают есть сами местные, — посоветовала Минасина.

Она подчеркнула, что в районах вокруг рынков, промзон или университетов можно найти аутентичные блюда по более доступным ценам, чем на туристических улицах. По словам турагента, рынки — отличное место, чтобы попробовать местную кухню без лишних затрат.

Почти во всех странах у ресторанов есть дневные сеты или ланчи с фиксированной ценой, где цена за полноценный обед значительно ниже вечерней. Выбирая ланч-меню, можно попробовать сразу несколько местных блюд и не переплачивать. Это особенно удобно в насыщенные дни с экскурсиями. Также частенько можно найти рестораны и кафе с комплексным меню, это тоже возможность познакомиться с местной кухней без серьезного удара по кошельку, — добавила Минасина.

Кроме этого, специалист посоветовала использовать приложения с купонами и отзывами, чтобы находить выгодные предложения. По словам эксперта, местные блогеры часто рассказывают о «скрытых жемчужинах», куда не добираются туристические группы.

Ранее турагент Елизавета Чернова заявила, что февраль является наиболее выгодным месяцем для путешествий. По ее словам, в это время цены на путевки значительно снижаются вследствие уменьшения спроса.

советы
туристы
поездки
путешествия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Кубани потушили вспыхнувший после атаки ВСУ пожар
Бегство «элиты» ВСУ, подвиг оператора БПЛА: новости СВО к утру 16 февраля
Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здоровых людей
Жители Ярославской области остались без отопления в морозы
Сотрудники МЧС спасли 66 россиян от смертельного пожара в доме
В России хотят изменить процесс получения налоговых вычетов
Погодные аномалии 2025 года могут привести к дефициту важного продукта
Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области: успехи ВС РФ к утру 16 февраля
«Если Европа — это только нацизм»: Запад уличили в полном изменении Украины
«Вызывают у них ожесточение»: Захарова раскрыла правду о терактах ВСУ
Стало известно об отправке делегации Госдумы в США
Исколесивший мир путешественник включил Россию в свой особый список
Кравцов сообщил об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ для приграничных регионов
Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом
Сборная Канады разгромила заменившую Россию на Олимпиаде команду
Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март
Британские власти могут «закрыть» соцсети для детей
Россия вошла в топ-5 производителей картофеля в мире
Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта
Оператор БПЛА поделился нюансами освобождения Цветкового
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.