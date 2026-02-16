Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 06:15

Названа полезная альтернатива классическим блинам на Масленицу

Нутрициолог Дивинская посоветовала заменить классические блины на нутовые

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При приготовлении масленичных блинов пшеничную муку лучше заменить на нутовую, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, традиционный продукт из белой муки содержит быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом и в сочетании со сливочным маслом способствует накоплению висцерального жира.

Классические блины из пшеничной муки высшего сорта содержат преимущественно быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом и насыщенные жиры при приготовлении на сливочном масле. Такое сочетание вызывает резкий скачок глюкозы в крови с последующим инсулиновым ответом, что при регулярном употреблении способствует накоплению висцерального жира. Какие бывают альтернативы? Нутовые блины обеспечивают до 20 грамм растительного белка на 100 грамм муки, создавая длительное насыщение и стабилизируя уровень сахара в крови благодаря низкому гликемическому индексу. Клетчатка нута замедляет всасывание углеводов и улучшает работу пищеварительной системы, — пояснила Дивинская.

По словам специалиста, научно обоснованными альтернативами также являются блины из цельнозерновой овсяной муки. Она отметила, что такие продукты благодаря бета-глюканам снижают уровень сахара в крови почти на треть.

Овсяные блины готовятся из цельной овсяной муки или измельченных хлопьев, богатых растворимой клетчаткой бета-глюканами. Многочисленные исследования демонстрируют, что они снижают постпрандиальную гликемию на 25–30% по сравнению с рафинированной пшеничной мукой и улучшают липидный профиль крови. Гречневые блины содержат полноценный аминокислотный профиль, включая все незаменимые аминокислоты, что редкость для растительных продуктов. Кроме того, гречка богата резистентным крахмалом, который не переваривается в тонком кишечнике и работает как пребиотик для полезной кишечной микробиоты, стимулируя производство короткоцепочечных жирных кислот, — резюмировала Дивинская.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева посоветовала здоровым людям без проблем с ЖКТ есть не больше двух-трех блинов в день во время Масленицы. По ее словам, лакомство должно быть дополнением к основному блюду, а не заменять полноценный обед или ужин.

Масленица
блины
нутрициологи
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
На Кубани потушили вспыхнувший после атаки ВСУ пожар
Бегство «элиты» ВСУ, подвиг оператора БПЛА: новости СВО к утру 16 февраля
Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здоровых людей
Жители Ярославской области остались без отопления в морозы
Сотрудники МЧС спасли 66 россиян от смертельного пожара в доме
В России хотят изменить процесс получения налоговых вычетов
Погодные аномалии 2025 года могут привести к дефициту важного продукта
Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области: успехи ВС РФ к утру 16 февраля
«Если Европа — это только нацизм»: Запад уличили в полном изменении Украины
«Вызывают у них ожесточение»: Захарова раскрыла правду о терактах ВСУ
Стало известно об отправке делегации Госдумы в США
Исколесивший мир путешественник включил Россию в свой особый список
Кравцов сообщил об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ для приграничных регионов
Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом
Сборная Канады разгромила заменившую Россию на Олимпиаде команду
Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март
Британские власти могут «закрыть» соцсети для детей
Россия вошла в топ-5 производителей картофеля в мире
Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.