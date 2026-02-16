Названа полезная альтернатива классическим блинам на Масленицу

При приготовлении масленичных блинов пшеничную муку лучше заменить на нутовую, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, традиционный продукт из белой муки содержит быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом и в сочетании со сливочным маслом способствует накоплению висцерального жира.

Классические блины из пшеничной муки высшего сорта содержат преимущественно быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом и насыщенные жиры при приготовлении на сливочном масле. Такое сочетание вызывает резкий скачок глюкозы в крови с последующим инсулиновым ответом, что при регулярном употреблении способствует накоплению висцерального жира. Какие бывают альтернативы? Нутовые блины обеспечивают до 20 грамм растительного белка на 100 грамм муки, создавая длительное насыщение и стабилизируя уровень сахара в крови благодаря низкому гликемическому индексу. Клетчатка нута замедляет всасывание углеводов и улучшает работу пищеварительной системы, — пояснила Дивинская.

По словам специалиста, научно обоснованными альтернативами также являются блины из цельнозерновой овсяной муки. Она отметила, что такие продукты благодаря бета-глюканам снижают уровень сахара в крови почти на треть.

Овсяные блины готовятся из цельной овсяной муки или измельченных хлопьев, богатых растворимой клетчаткой бета-глюканами. Многочисленные исследования демонстрируют, что они снижают постпрандиальную гликемию на 25–30% по сравнению с рафинированной пшеничной мукой и улучшают липидный профиль крови. Гречневые блины содержат полноценный аминокислотный профиль, включая все незаменимые аминокислоты, что редкость для растительных продуктов. Кроме того, гречка богата резистентным крахмалом, который не переваривается в тонком кишечнике и работает как пребиотик для полезной кишечной микробиоты, стимулируя производство короткоцепочечных жирных кислот, — резюмировала Дивинская.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева посоветовала здоровым людям без проблем с ЖКТ есть не больше двух-трех блинов в день во время Масленицы. По ее словам, лакомство должно быть дополнением к основному блюду, а не заменять полноценный обед или ужин.