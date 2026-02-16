Россия вошла в топ-5 производителей картофеля в мире

По итогам 2024 года Россия поднялась на пятое место в мире по объему выращенного картофеля, передает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В стране было произведено 18,4 млн тонн картофеля, что составляет 4,7% от глобального объема.

Суммарный мировой урожай картофеля в прошлом году достиг 390,4 млн тонн. Абсолютным лидером отрасли остается Китай, который вырастил 94,8 млн тонн — это почти четверть (24%) от общемирового показателя. Второе место удерживает Индия с результатом 57,1 млн тонн (15% мирового объема). Далее в рейтинге расположились Украина (21,1 млн тонн, 5,4%) и США (19,1 млн тонн, 4,9%). Россия замыкает пятерку лидеров. Для сравнения, соседняя Белоруссия находится на 23-й строчке с показателем 3,1 млн тонн (0,8%).

Крупнейшими экспортерами картошки по итогам года признаны Франция (3,3 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн), Германия (2,7 млн), Бельгия (1,01 млн) и Египет (898,7 тыс. тонн). Несмотря на высокие позиции в производстве, основные объемы продаж на внешних рынках обеспечивают европейские страны, пришли к выводу аналитики агентства. Россия же пока сосредоточена на внутреннем потреблении и переработке собственного урожая.

Ранее стало известно, что капуста и картофель стали самыми подешевевшими продуктами в России в первую неделю февраля. На первый продукт цены в тот период упали на 22%, до 37 рублей за 1 кг. При этом стоимость картофеля упала на 17%, до 52 рублей за 1 кг.