Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля Капуста и картофель стали самыми подешевевшими продуктами в РФ в начале февраля

Капуста и картофель стали самыми подешевевшими продуктами в России в первую неделю февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные компании NTech. На первый продукт цены в тот период упали на 22%, до 37 рублей за 1 кг.

При этом стоимость картофеля упала на 17%, до 52 рублей за 1 кг. Наряду с этим в России за неделю на 15% подешевел лук, его цена составляет 48 рублей за килограмм. В список также вошла свекла, стоимость которой снизилась на 3%, до 42 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость килограмма свежих огурцов в России взлетела на 50,2% с конца декабря 2025 года и достигла 317 рублей. Это максимальный показатель с 2020 года и самое сильное подорожание среди всех потребительских товаров в статистике Росстата.

До этого эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин рассказал, что средняя стоимость традиционного блинного набора на Масленицу в России, включая ингредиенты и топинги, достигла 487,3 рубля. По его словам, эта сумма превышает прошлогодний показатель на 1,5%.