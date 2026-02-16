Зимняя Олимпиада — 2026
В ГД напомнили, как будет выглядеть реклама энергетиков весной

Депутат Гусев: в рекламу энергетиков с 1 марта добавят информацию об их вреде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу ужесточенные требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Теперь во всех форматах реклама должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного потребления.

Доказано, что при чрезмерном употреблении они могут вызывать бессонницу, стресс, гипертонию, проблемы с сердцем и почками. Поэтому реклама должна честно предупреждать о рисках, а не просто заманивать яркими слоганами, — уточнил он.

В радиорекламе предупреждение будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе — не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.

Также реклама не может быть обращена к несовершеннолетним. Запрещается создавать впечатление, что энергетики способствуют спортивным успехам или являются частью «активного» образа жизни. Не допускается манипулирование темой витаминов и БАДов для создания иллюзии безопасности.

Новые правила призваны защитить молодежь от агрессивного маркетинга и информировать потребителей о реальных рисках. Государство делает ставку на ответственный рынок и здоровье нации.

Ранее член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева пояснила, что энергетики опасны не только для зубной эмали, но и для желудочно-кишечного тракта. Такими словами она прокомментировала инцидент в Нижнем Новгороде: 18-летний молодой человек чуть не остался без зубов из-за этого напитка.

