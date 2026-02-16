Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 07:00

Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Погода в марте преподнесет россиянам немало неприятных сюрпризов. Когда начнет сходить снег, ждать ли раннего тепла или зима продолжит отстаивать свои права — в материале NEWS.ru.

Ждать ли прихода ранней весны

Предстоящая весна может оказаться ранней, но одновременно с этим очень непростой, сказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, серьезных погодных аномалий не будет. Как ожидается, весна войдет в свои права согласно календарю и, скорее всего, без существенных задержек.

«Если ориентироваться на долгосрочные прогнозы, ощутимых аномалий не предвидится. В начале марта вряд ли придут резкие волны холода. Однако это не означает, что весна будет теплой», — пояснил Сергеев.

По его оценкам, короткие периоды заморозков с большой долей вероятности случатся в середине марта.

«После, казалось бы, устойчивых плюсовых температур вновь придут минусы с ночными и утренними подмерзаниями. Март окажется во многом коварным месяцем, как это часто бывает. Впрочем, подобная пилообразная динамика для начала весны — не аномалия, а скорее даже стандарт», — отметил собеседник.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил в беседе с NEWS.ru, что весь грядущий весенний период будет довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через „ноль“ в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, то процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил он.

Синоптик Михаил Леус сообщил NEWS.ru, что мнения экспертов разделились. Одни полагают, что весна будет ранней, а март — теплым, другие придерживаются точки зрения, что ранней весны ждать не стоит.

«Гидрометцентр России считает, что в Москве март, скорее всего, окажется холодным. Как говорят синоптики, „норма минус“, то есть средняя температура будет либо близка к многолетней норме, либо немного, не более 1 градуса, ниже нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Что сдерживает наступление весны

В 2026-м зима оказалась богатой на осадки. Накопившиеся снежные массы слишком велики, и их таяние займет много времени, сказал Сергеев.

«Нетрудно заметить, что в этом году снег лежит плотным слоем, причем не только на улицах городов, но и в полях, лесах, где его таяние происходит значительно медленнее», — отметил специалист.

По его мнению, гигантские снежные массивы затрудняют приход весны и наступление тепла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что погода в Москве не является аномальной для зимы и соответствует климатической норме. Он добавил, что у жителей столицы сложилось ложное впечатление об экстремальных холодах из-за теплых зим, наблюдавшихся в последние несколько лет.

Какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Март 2026 года в столице и регионах может стать месяцем настоящего климатического противостояния, отметили эксперты.

«Таяние сугробов, которых в этом году очень много, потребует значительного количества солнечной энергии. До тех пор пока снежный покров окончательно не превратится в лужи, устойчивого тепла в Москве ждать не приходится», — сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов.

По его словам, в Центральной России метеорологическая весна прогнозируется в третьей декаде марта — скорее всего, 21-го числа.

В дневное время столбики термометров начнут стабильно показывать +6 градусов, а в самом конце месяца возможно потепление до +8. Однако ночи будут прохладными, с заморозками. В третьей декаде осадки будут выпадать практически ежедневно. Их общее количество за месяц может достигнуть 40,5 мм. В Москве в марте пронизывающие ветра и холод до -8 градусов пока не прогнозируются.

В Санкт-Петербурге в течение первой декады марта ожидаются туманы и снегопады. Средняя температура воздуха днем будет около +1 градуса, ночью — до минус 4.

Вторая декада марта принесет в город на Неве медленное потепление. В период с 11-го по 14-е числа сохранятся осадки в виде снега с дождем. Днем будет около +2 градусов, ночью — до 7 ниже нуля.

В период с 15 по 19 марта ожидается неустойчивая погода. Снег будет чередоваться с дождем и ледяной моросью. Температура воздуха днем составит +2, а ночью прогнозируются заморозки до 3 градусов ниже нуля.

Читайте также:

Пронизывающий ветер и холод до -8? Погода в Москве в марте: чего ждать

Мокрый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль

погода
прогноз погоды
синоптики
весна
снегопад
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Кубани потушили вспыхнувший после атаки ВСУ пожар
Бегство «элиты» ВСУ, подвиг оператора БПЛА: новости СВО к утру 16 февраля
Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здоровых людей
Жители Ярославской области остались без отопления в морозы
Сотрудники МЧС спасли 66 россиян от смертельного пожара в доме
В России хотят изменить процесс получения налоговых вычетов
Погодные аномалии 2025 года могут привести к дефициту важного продукта
Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области: успехи ВС РФ к утру 16 февраля
«Если Европа — это только нацизм»: Запад уличили в полном изменении Украины
«Вызывают у них ожесточение»: Захарова раскрыла правду о терактах ВСУ
Стало известно об отправке делегации Госдумы в США
Исколесивший мир путешественник включил Россию в свой особый список
Кравцов сообщил об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ для приграничных регионов
Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом
Сборная Канады разгромила заменившую Россию на Олимпиаде команду
Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март
Британские власти могут «закрыть» соцсети для детей
Россия вошла в топ-5 производителей картофеля в мире
Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта
Оператор БПЛА поделился нюансами освобождения Цветкового
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.