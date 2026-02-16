Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март

Погода в марте преподнесет россиянам немало неприятных сюрпризов. Когда начнет сходить снег, ждать ли раннего тепла или зима продолжит отстаивать свои права — в материале NEWS.ru.

Ждать ли прихода ранней весны

Предстоящая весна может оказаться ранней, но одновременно с этим очень непростой, сказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, серьезных погодных аномалий не будет. Как ожидается, весна войдет в свои права согласно календарю и, скорее всего, без существенных задержек.

«Если ориентироваться на долгосрочные прогнозы, ощутимых аномалий не предвидится. В начале марта вряд ли придут резкие волны холода. Однако это не означает, что весна будет теплой», — пояснил Сергеев.

По его оценкам, короткие периоды заморозков с большой долей вероятности случатся в середине марта.

«После, казалось бы, устойчивых плюсовых температур вновь придут минусы с ночными и утренними подмерзаниями. Март окажется во многом коварным месяцем, как это часто бывает. Впрочем, подобная пилообразная динамика для начала весны — не аномалия, а скорее даже стандарт», — отметил собеседник.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил в беседе с NEWS.ru, что весь грядущий весенний период будет довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через „ноль“ в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, то процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил он.

Синоптик Михаил Леус сообщил NEWS.ru, что мнения экспертов разделились. Одни полагают, что весна будет ранней, а март — теплым, другие придерживаются точки зрения, что ранней весны ждать не стоит.

«Гидрометцентр России считает, что в Москве март, скорее всего, окажется холодным. Как говорят синоптики, „норма минус“, то есть средняя температура будет либо близка к многолетней норме, либо немного, не более 1 градуса, ниже нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Что сдерживает наступление весны

В 2026-м зима оказалась богатой на осадки. Накопившиеся снежные массы слишком велики, и их таяние займет много времени, сказал Сергеев.

«Нетрудно заметить, что в этом году снег лежит плотным слоем, причем не только на улицах городов, но и в полях, лесах, где его таяние происходит значительно медленнее», — отметил специалист.

По его мнению, гигантские снежные массивы затрудняют приход весны и наступление тепла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что погода в Москве не является аномальной для зимы и соответствует климатической норме. Он добавил, что у жителей столицы сложилось ложное впечатление об экстремальных холодах из-за теплых зим, наблюдавшихся в последние несколько лет.

Какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Март 2026 года в столице и регионах может стать месяцем настоящего климатического противостояния, отметили эксперты.

«Таяние сугробов, которых в этом году очень много, потребует значительного количества солнечной энергии. До тех пор пока снежный покров окончательно не превратится в лужи, устойчивого тепла в Москве ждать не приходится», — сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов.

По его словам, в Центральной России метеорологическая весна прогнозируется в третьей декаде марта — скорее всего, 21-го числа.

В дневное время столбики термометров начнут стабильно показывать +6 градусов, а в самом конце месяца возможно потепление до +8. Однако ночи будут прохладными, с заморозками. В третьей декаде осадки будут выпадать практически ежедневно. Их общее количество за месяц может достигнуть 40,5 мм. В Москве в марте пронизывающие ветра и холод до -8 градусов пока не прогнозируются.

В Санкт-Петербурге в течение первой декады марта ожидаются туманы и снегопады. Средняя температура воздуха днем будет около +1 градуса, ночью — до минус 4.

Вторая декада марта принесет в город на Неве медленное потепление. В период с 11-го по 14-е числа сохранятся осадки в виде снега с дождем. Днем будет около +2 градусов, ночью — до 7 ниже нуля.

В период с 15 по 19 марта ожидается неустойчивая погода. Снег будет чередоваться с дождем и ледяной моросью. Температура воздуха днем составит +2, а ночью прогнозируются заморозки до 3 градусов ниже нуля.

Читайте также:

Пронизывающий ветер и холод до -8? Погода в Москве в марте: чего ждать

Мокрый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль