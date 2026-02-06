Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль

Последний месяц зимы, похоже, не даст расслабиться россиянам. Зима не торопится уходить и преподнесет, как прогнозируют синоптики, еще немало сюрпризов. Ждать ли морозов, накроют ли страну снегопады и когда встречать весну — в материале NEWS.ru.

Ждать ли морозов в феврале

Согласно данным различных метеосервисов, в феврале 2026 года россиян ожидают резкие перепады температур и достаточно сильные осадки. Как рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Семенов, в европейской части страны продолжат бушевать циклоны: «С большой долей вероятности они принесут снегопады, штормовые ветра и гололед. В итоге погода окажется довольно холодной и не особо комфортной».

По его словам, на Урале и в регионах Сибири финальный аккорд зимы в целом будет стандартным: ожидается снежная и морозная погода. Температура будет колебаться от −10 до −20 градусов, сообщил Семенов. Он пояснил, что в середине месяца возможна оттепель, однако позднее, ближе к завершению февраля, ожидается похолодание.

«Возвраты холодов, конечно, будут и не один раз. Ведь впереди еще три февральских недели календарной зимы и большая часть марта, который в климатическом отношении до 20 числа является зимним месяцем», — сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он прогнозирует, что уже на следующей неделе столбики термометров снова поползут вниз: «Однако столь экстремальной и затяжной стужи, которая сейчас за окном, не предвидится. Но оставшаяся часть февраля будет по-зимнему умеренно морозной».

По статистике метеонаблюдений, отрицательные температурные аномалии в Москве чаще всего случаются в начале февраля. Обычно в эти даты в столичном регионе бывает минус 4–5 градусов, но нынешний год богат на климатические сюрпризы, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. Температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 8–13 градусов.

Какие погодные сюрпризы случатся в феврале

С большой долей вероятности жители европейской территории России столкнутся в феврале с ледяными дождями, предупредил в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов.

«Это очень неприятное и опасное явление. Судя по всему, в конце зимы мы не раз увидим такие дожди из-за температурных перепадов и резких колебаний атмосферного давления. Ранее подобные климатические явления происходили, конечно, значительно реже», — пояснил специалист.

О том, что ключевой особенностью февраля, вероятно, станут экстремальные температурные качели, ранее NEWS.ru рассказал метеоролог Александр Сергеев. По его словам, в одних регионах в дневное время температура начнет уходить в плюс, а ночью будет опускаться до отрицательных отметок. В других неожиданно придут затяжные оттепели с дождем.

«Главная опасность таких явлений заключается в том, что подобные перепады, как правило, приводят к гололеду, сосулькам и „каше“ на проезжей части. Можно прогнозировать, что коммунальные службы не смогут должным образом отреагировать на резкие перепады», — предположил Сергеев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам специалиста, вместо привычного сухого снега россиян ожидают частые смешанные осадки — снег с дождем, мокрый снег и моросящие дожди на фоне отрицательной температуры. «В итоге во многих регионах асфальт превратится в настоящий каток. Плюс ко всему добавятся густые туманы», — отметил Сергеев.

Как сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре России, в ближайшие дни аномально холодная погода сохранится в регионах Центрального федерального округа — в Тверской, Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Тульской, Рязанской областях. Также холода продолжатся в Поволжье — в Ульяновской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях. На юге России, в горах Краснодарского края, повышается вероятность схода лавин. А в Сибири, по данным синоптиков, продолжатся снегопады и метели.

Когда придет весна в Россию в 2026 году

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что весна придет на неделю позже обычного, то есть в самом конце марта. Метеоролог призвала не равняться на теплый 2025 год. Таким образом ожидать резкого потепления уже в феврале явно не приходится.

«Год на год не приходится. В прошлом году очень теплые были и январь, и февраль, и март. То есть можно сказать, что весна в прошлом году пришла гораздо раньше, но это скорее исключение», — считает Позднякова.

Впрочем, Евгений Тишковец полагает, что весна в 2026 году придет вовремя или даже раньше срока.

«…То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку», — заявил он.

