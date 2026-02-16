Назван простой способ улучшить кровоток в мышцах во время тренировок

Выполнение упражнений в пампинговом режиме позволяет улучшить кровоснабжение мускулатуры и укрепить нейромышечную связь, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, такая тренировка предполагает работу с маленьким весом, большим количеством повторений и минимальным отдыхом.

Пампинг — это тренировочный режим, при котором упражнение выполняется с относительно небольшим весом, высоким числом повторений и коротким отдыхом. Он работает через усиление кровотока и метаболического стресса. Во время подходов в мышце накапливаются продукты обмена, увеличивается давление, расширяются капилляры. Даже для опытных спортсменов пампинг остается актуальным. Он позволяет добрать тренировочный объем без чрезмерной нагрузки на суставы и связки, улучшает кровоснабжение мышц и повышает нейромышечную связь, — пояснила Силина.

Она отметила, что для упражнений в таком режиме следует использовать не более половины рабочего веса. По словам Силиной, следует делать до 20 повторений, а отдых между подходами не должен превышать 60 секунд. Эксперт добавила, что лучше всего выполнять пампинг в конце тренировки.

С точки зрения цифр, для пампинга обычно используют вес в диапазоне примерно 30–50% от рабочего веса, с которым выполняются основные силовые подходы. Типичный диапазон — от 12 до 20 повторений в подходе, иногда больше, если речь идет о завершающих сетах. Отдых между подходами, как правило, сокращен — около 30–60 секунд, чтобы поддерживать высокий уровень притока крови. Важно, что пампинг чаще всего применяется либо в конце тренировки после тяжелых подходов, либо в периоды, когда объем силовой нагрузки временно снижается. Он не должен вытеснять работу с большими весами, — резюмировала Силина.

