Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 06:20

Назван простой способ улучшить кровоток в мышцах во время тренировок

Глава НФС Силина: пампинг улучшает кровоснабжение и нейромышечную связь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выполнение упражнений в пампинговом режиме позволяет улучшить кровоснабжение мускулатуры и укрепить нейромышечную связь, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, такая тренировка предполагает работу с маленьким весом, большим количеством повторений и минимальным отдыхом.

Пампинг — это тренировочный режим, при котором упражнение выполняется с относительно небольшим весом, высоким числом повторений и коротким отдыхом. Он работает через усиление кровотока и метаболического стресса. Во время подходов в мышце накапливаются продукты обмена, увеличивается давление, расширяются капилляры. Даже для опытных спортсменов пампинг остается актуальным. Он позволяет добрать тренировочный объем без чрезмерной нагрузки на суставы и связки, улучшает кровоснабжение мышц и повышает нейромышечную связь, — пояснила Силина.

Она отметила, что для упражнений в таком режиме следует использовать не более половины рабочего веса. По словам Силиной, следует делать до 20 повторений, а отдых между подходами не должен превышать 60 секунд. Эксперт добавила, что лучше всего выполнять пампинг в конце тренировки.

С точки зрения цифр, для пампинга обычно используют вес в диапазоне примерно 30–50% от рабочего веса, с которым выполняются основные силовые подходы. Типичный диапазон — от 12 до 20 повторений в подходе, иногда больше, если речь идет о завершающих сетах. Отдых между подходами, как правило, сокращен — около 30–60 секунд, чтобы поддерживать высокий уровень притока крови. Важно, что пампинг чаще всего применяется либо в конце тренировки после тяжелых подходов, либо в периоды, когда объем силовой нагрузки временно снижается. Он не должен вытеснять работу с большими весами, — резюмировала Силина.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что умственная активность наравне с физической помогает сжигать калории. По ее словам, чтобы сжечь 240 ккал, которые при интенсивных умственных задачах сжигаются за час, потребуется бежать около 25 минут.

спорт
советы
спортсмены
тренировки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
