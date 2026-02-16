Раскрыто неочевидное влияние йоги на здоровье

Йога способствует профилактике и лечению хронических заболеваний, заявила NEWS.ru йоготерапевт, преподаватель йоги для женского здоровья и гормонального баланса Инна Славина. По ее словам, практика положительно влияет на кровообращение и стрессоустойчивость.

Йога оказывает комплексное воздействие на организм, выходящее за рамки развития гибкости. Научные данные свидетельствуют о ее способности снижать уровень системного воспаления, что способствует борьбе с хроническими заболеваниями и нормализации работы гормональной системы. Ключевым терапевтическим механизмом является работа с дыханием, которая активирует парасимпатическую нервную систему, снижая тревожность и уровень кортизола. Стабилизация этого гормона стресса положительно влияет на иммунную и эндокринную функции, а также на метаболические процессы, — поделилась Славина.

Она подчеркнула, что йога показывает свою результативность в лечении болей в опорно-двигательной системе. Также, по словам специалиста, дыхательные упражнения могут служить вспомогательным средством при гипертонии, гормональных нарушениях и бронхиальной астме.

Отмечается положительная динамика при варикозной болезни, улучшение церебрального кровообращения и повышение нейропластичности мозга. Йога, будучи целостной практикой, направлена на системную перестройку физиологических и психоэмоциональных процессов, что в конечном итоге повышает качество жизни и устойчивость к стрессовым факторам, — заключила Славина.

Ранее фитнес-эксперт Ольга Киселева заявила, что йога, пилатес и стретчинг стали популярны благодаря общему тренду на заботу о здоровье и физической форме. По ее словам, эти практики заменили изнурительные тренировки, которые были популярны раньше.