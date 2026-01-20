Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 20:00

Глава сети фитнес-клубов объяснила небывалую популярность йоги и пилатеса

Глава сети фитнес-клубов Киселева: йога заменила тренировки на износ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нынешняя популярность йоги, пилатеса и стретчинга связана с общим трендом на восстановление и поддержание физической формы и здоровья, сообщила NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, такие занятия заменили тренировки на износ, которые были востребованы раньше.

Сейчас общий тренд на восстановление, поддержание организма, на релакс, а не на тренировки на износ, как раньше. В этот концепт очень хорошо вписываются йога, пилатес, стрейчинг — все, что касается медитативных практик, осознанного сохранения здоровья, — сказала Киселева.

Она добавила, что лозунг «быстрее, выше, сильнее теперь не работает». По словам Киселевой, раньше даже визуально фитнес продавался через кубики пресса, накачанные ягодицы, бицепсы, а сейчас в рекламе чаще ЗОЖ, правильное питание, здоровый сон.

Ранее психолог Татьяна Чернякова заявила, что медитации, сон, йога, правильное питание и способность управлять своей реакцией на негативные события помогают повысить стрессоустойчивость. По ее словам, также этому способствуют регулярные физические нагрузки: они позволяют сбалансировать уровень кортизола и стимулируют выброс эндорфинов, серотонина и дофамина.

