03 января 2026 в 19:57

«Со времен Второй мировой»: Трамп об уникальности операции в Венесуэле

Трамп: операция США в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Операция США в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны, заявил президент США Дональд Трамп на специальной пресс-конференции. Он назвал атаку на Венесуэлу и арест ее президента Николаса Мадуро «впечатляющими». Трансляцию выступления вел Белый дом.

Прошлой ночью была проведена впечатляющая операция, операция такого масштаба, какого не видели со времен Второй мировой войны, — сказал Трамп.

Ранее Трамп поделился информацией о том, как проходила операция по задержанию венесуэльского лидера. Он рассказал, что Николаса Мадуро и его жену пришлось вывезти на борту вертолета, после чего их сопроводили на корабль. Их путь завершится в Нью-Йорке.

До этого глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией отозвался о безмолвии руководителя европейской дипломатии Каи Каллас после авиаударов США по Каракасу. Сенатор поинтересовался, не упустил ли он из виду нечто важное, поскольку Венесуэла не нападала на резиденцию американского президента и не устраивала террористических актов на земле Соединенных Штатов.

