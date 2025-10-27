Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:39

Ситуация на Белгородском водохранилище 27 октября: ущерб, риск обстрела ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уровень воды в Белгородском водохранилище упал на один метр после ударов Вооруженных сил Украины, сохраняется опасность повторных обстрелов. Что об этом известно сегодня, 27 октября? Какими последствиями грозят атаки на дамбу?

Что известно об атаке ВСУ на плотину в Белгороде

ВСУ атаковали плотину Белгородского водохранилища 25 октября. После ударов оказались подтоплены 10 садовых участков, жилые дома не повреждены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 27 октября, глава Белгородской области обратился к жителям сел, расположенных рядом с водохранилищем, и призвал слушать информацию от органов местной власти и следовать их рекомендациям.

Гладков отметил, что ситуация с состоянием водохранилища стабильна, однако опасность повторных обстрелов плотины остается. Жителям, которым может угрожать риск затопления, предлагается выезд в пункты временного размещения.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — отметил он.

Вооруженные силы Украины наносят ракетные удары по дамбе Белгородского водохранилища с целью создания техногенной катастрофы, заявили ТАСС в российских силовых ведомствах.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«На Харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища», — уточнил источник.

Какой ущерб нанесен водохранилищу в результате атаки ВСУ

Уровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ упал на один метр, на объекте ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

Уточняется, что был поврежден сегментный затвор. Специалисты начали засыпать канал у поврежденного участка водосливного сооружения, чтобы не допустить падения уровня воды ниже точки, откуда Белгородская ТЭЦ берет воду, и избежать подтопления территорий ниже плотины.

Как РФ ответит на удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу

Ответ России на удары по плотине Белгородского водохранилища будет жестким, виновные в техногенной катастрофе в Белгородской области должны быть готовы к смерти, заявил в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ на такие вещи отвечают с особой жесткостью. Пусть готовятся к смерти. А лучше пусть сразу ползут к кладбищу», — сказал парламентарий.

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

По данным военного корреспондента Евгения Поддубного, дамбу Белгородского водохранилища атаковали бойцы командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (позывной — Мадьяр).

