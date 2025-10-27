Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:33

В ГД жестко ответили на удары ВСУ по водохранилищу в Белгородской области

Депутат Колесник: виновные в техногенной катастрофе должны готовиться к смерти

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Виновные в техногенной катастрофе в Белгородской области должны быть готовы к смерти, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что ответные действия России будут жесткими, так как удары ВСУ по гражданской инфраструктуре являются неприемлемыми.

Много людей серьезно пострадают за удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища. Нет большего позора для военного, чем атаковать мирных граждан. Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ на такие вещи отвечают с особой жесткостью. Пусть готовятся к смерти. А лучше пусть сразу ползут к кладбищу, — высказался Колесник.

По его словам, варианты устранения последствий атаки уже имеются, учитывая успешный опыт ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС. Депутат добавил, что для минимизации ущерба можно построить дополнительные дамбы.

[Атака по дамбе в Белгородской области] — это не первый случай создания техногенной катастрофы, созданной руками ВСУ. Сначала они разгромили Каховскую ГЭС, где был затоплен наш берег, и люди очень серьезно пострадали. Как минимум, сейчас можно построить дополнительные дамбы. Мы уже умеем справляться с такими катастрофами, — резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после удара Вооруженных сил Украины по дамбе водохранилища на реке Северский Донец оказались затоплены более 10 огородов. По его словам, 16 человек отправились в пункты временного размещения Шебекино и Белгорода, остальные уехали к своим родственникам.

