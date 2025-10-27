МИД Армении: Ереван и Баку не определили дату подписания мирного соглашения

Ереван и Баку пока не согласовали конкретные дату и место для подписания мирного договора, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он отметил, что прямо сейчас готов начать консультации по данному вопросу.

Нет фиксированной даты и места подписания. Но прямо сейчас я готов начать консультации о том, где и когда мы подпишем. Конечно, не секрет, что у азербайджанской стороны есть условие по этому поводу. Мы это условие не принимаем, — уточнил Мирзоян.

Он пояснил, что условие Азербайджана изменить конституцию для подписания мирного соглашения является неприемлемым для Армении. Дипломат добавил, что пока к взаимопониманию по этому вопросу прийти не удалось.

Ранее Ереван поприветствовал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что это очень важный шаг для двух государств.