Захарова раскрыла, где растет спрос на российскую продукцию Захарова заявила о росте спроса на товары из РФ в странах мирового большинства

Значительное увеличение интереса к российской продукции фиксируется в государствах мирового большинства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС в рамках международного форума «Сделано в России». По словам дипломата, продвижение национального бренда является закономерным ответом на устойчивый потребительский спрос за рубежом.

Продвижение бренда «Сделано в России» — это наша закономерная реакция на устойчивый спрос на отечественную продукцию в странах мирового большинства и своего рода знак качества, использование которого способствует укреплению доверия и упрощает тем самым коммерческое взаимодействие, — сказала Захарова.

Спикер МИД особо подчеркнула, что российский бизнес сохранил активные позиции в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Отечественные компании демонстрируют безупречное исполнение контрактных обязательств и обладают значительным потенциалом для развития.

Представитель внешнеполитического ведомства констатировала, что отечественный бизнес успешно адаптируется к системной трансформации мировой экономики. В настоящее время происходит формирование новых механизмов международного сотрудничества, которые будут определять параметры мирохозяйственных связей в условиях становления многополярной архитектуры.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада своими санкциями планировали «порвать» Россию, однако в результате «порвались» сами. Она отметила, что масштабные ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию России, а также на подрыв ее экономического развития, не достигли поставленных целей.