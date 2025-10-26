Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 18:59

«С руки ели»: Захарова раскрыла махинации сбежавших из России журналистов

Захарова обвинила беглых журналистов в паразитировании на чужой работе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Часть российских журналистов, «евших с руки» у Запада, паразитируют на чужих материалах и выдают себя за носителей истины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По словам дипломата, они не рисковали жизнью и не работали в горячих точках, передает корреспондент NEWS.ru.

Те, кто работал на местах, от федеральных и частных СМИ, передавали правду и рисковали жизнью. А те, кто отсиживался и, по сути, паразитировал на чужой информации, теперь на Западе признаются носителями истины. <...> Вот вам обман, вот вам суть этой махинации, — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что многие корреспонденты, освещавшие события в Донбассе, подвергались физической опасности и до сих пор подвергаются гонениям. Захарова также отметила, что некоторые из них были убиты, а против других ведется настоящая «охота».

Ранее Захарова заявила, что Запад запустил большую информационную кампанию по отмене саммита России и США в Будапеште. Она указала на информационную атаку с использованием искусственного интеллекта и участием обычных СМИ. Дипломат также напомнила, что, несмотря на дезинформацию, западные страны готовились к этой встрече.

