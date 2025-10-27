В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»

Власти Китая отреагировали на испытание Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, переданным РИА Новости, в Пекине оценили соответствующие сообщения.

Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, — сказал дипломат.

Ранее в Китае отметили, что резидент России Владимир Путин, говоря о новом оружии ВС РФ, вероятно, имел в виду крылатую ракету «Буревестник», которая способна радикально изменить стратегический баланс сил. Ракета способна обходить ПВО, переносить ядерный заряд и станет серьезным сдерживающим фактором для США и НАТО.

Автор статьи подчеркивает, что ракета способна поражать цели с огромной скоростью. Издание полагает, что раскрытие информации о новых российских ракетах заставит страны Запада «трястись от страха».

До этого Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщало, что упоминание президентом Путиным нового российского оружия внушило страх противникам страны. По словам обозревателя Вэй Дунсюя, РФ готова «раскрыть новый козырь» перед лицом давления со стороны США и НАТО.