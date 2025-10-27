Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:53

В магазинах россиянам начали продавать «картонные» лезвия для бритв

В магазинах дорогие лезвия для бритв заменили на муляжи в борьбе с кражами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Муляжи лезвий для бритв начали появляться на полках российских магазинов, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По словам продавцов, так торговые сети пытаются снизить количество краж дорогостоящих кассет.

Теперь вместо оригинальных лезвий на витрине выставляют муляж упаковки — специальную карточку, которую нужно предъявить на кассе. После этого покупателю выдают настоящий товар. Цены на бритвенные кассеты с «антикражным» механизмом начинаются от 1990 рублей.

Ранее в селе Булатниково сотрудники Росгвардии задержали 59-летнего охранника, который в течение дня воровал из магазина мясо, рыбу, орехи и сладости. Мужчина выносил продукты через служебный вход и складывал в свой автомобиль, пока его не засняли камеры наблюдения. Ущерб магазину оценили примерно в 10 тысяч рублей, задержанного передали полиции.

До этого сообщалось, что судимая жительница Красноярска предстанет перед судом по уголовному делу о 53 кражах из магазинов на 700 тыс. рублей. По версии следствия, похищенный товар фигурантка продавала случайным прохожим.

