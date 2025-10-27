Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:48

Дорогущие часы Rolex блогера Марии Погребняк оказались на помойке

Блогер Мария Погребняк выбросила часы Rolex из-за путаницы с пакетами

Мария Погребняк Мария Погребняк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярный блогер Мария Погребняк случайно выбросила свои дорогостоящие часы Rolex, о чем сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Девушка призналась, что находится в сильном волнении после произошедшего инцидента и срочно возвращается домой в надежде успеть найти драгоценный аксессуар.

По словам Погребняк, она планировала отдать изделие на профессиональную чистку и попросила маму подготовить вещь для отправки. В результате случайной путаницы с пакетами наручные часы были ошибочно отправлены в мусорный контейнер вместе с другими отходами.

Ранее американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон), обладающий рекордной аудиторией на YouTube, подал документы на регистрацию товарного знака MrBeast Financial. По имеющимся данным, данная процедура может свидетельствовать о планах интернет-знаменитости запустить в ближайшем будущем собственную банковскую структуру.

Кроме того, Компания «Джетленд», владеющая инвестиционной платформой JetLend, 9 октября направила в суд иск к российскому блогеру Никите Ефремову о взыскании более 11 млн рублей. Соответствующее заявление уже принято к производству Арбитражным судом Москвы.

Мария Погребняк
блогеры
помойки
часы
Rolex
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

