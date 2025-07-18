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18 июля 2025 в 16:31

Жители российского города выстроились в очередь на помойке за просрочкой

В Тюмени жители пришли на помойку за просроченными продуктами из «Магнита»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Восточном микрорайоне Тюмени местные жители начали посещать контейнерную площадку в поисках просроченных продуктов, которые выбрасываются сотрудниками магазина «Магнит», пишет URA.RU. Проживающие в близлежащих многоэтажках рассказали, что помойка находится на улице Прокопия Артамонова.

Одна жительница выразила недовольство тем, что местные платят за вывоз мусора, а просроченные товары из магазина используются другими. Женщина считает, что такие продукты должны утилизироваться более ответственным образом, а не выбрасываться в контейнер, к которому выстраиваются очереди.

Представители УК «Управдом» сообщили, что магазин вправе использовать площадку для утилизации отходов, но не предоставили подтверждающие документы. Местные жители также отметили, что к контейнерам обращается частная клиника, сотрудники которой выбрасывают медицинские отходы.

В адрес УК «Управдом» направили письменный запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Аналогичные запросы отправлены в сеть магазинов «Магнит» и управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

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