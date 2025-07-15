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15 июля 2025 в 14:22

В Екатеринбурге сообщили о росте числа отравившихся на банкете

Роспотребнадзор: число отравившихся на банкете выпускников УрГЮУ выросло до 21

Эмблема Роспотребнадзора Эмблема Роспотребнадзора Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Екатеринбурге до 21 человека увеличилось количество выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), заболевших после праздничного банкета, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Лабораторно диагноз сальмонеллеза подтвердили уже у семи человек.

Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у семи человек, — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора сразу же провели обследование пищевого блока компании ООО «Ричмонд Рест», где готовили еду для банкета. Они взяли пробы продуктов и образцы из окружающей среды для лабораторного анализа, а также осмотрели работников кухни. В ходе проверки у одного из сотрудников была выявлена бактерия Salmonella spp.

Ранее сообщалось, что студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном. Они праздновали в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея. Всего на симптомы отравления пожаловались больше 60 человек. Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез — часть студентов продолжает лечиться в инфекционной больнице.

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