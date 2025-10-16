Самый популярный блогер в мире решил открыть собственный банк

Американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон), имеющий рекордное число подписчиков на YouTube, подал заявку на регистрацию товарного знака MrBeast Financial, сообщает издание Newsweek. По его информации, это может говорить о скором открытии предпринимателем собственного банка.

Согласно публикации, поданная в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявка описывает мобильное приложение для банковских услуг. Сервис может включать операции с криптовалютой, инвестиционный банкинг, а также выпуск кредитных карт.

Из документов также следует, что бренд будет использоваться для загружаемого программного обеспечения. Заявку подала компания Beast Holdings LLC. При этом она до сих пор не получила одобрение.

В конце июля MrBeast получил первую в истории кнопку YouTube за преодоление отметки 400 млн подписчиков. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал фотографию, где гендиректор платформы Нил Мохан лично вручает ему уникальную награду.