16 октября 2025 в 18:36

Самый популярный блогер в мире решил открыть собственный банк

Newsweek: блогер MrBeast может открыть собственный банк MrBeast Financial

Джимми Дональдсон (более известный как MrBeast) Джимми Дональдсон (более известный как MrBeast) Фото: Casey Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон), имеющий рекордное число подписчиков на YouTube, подал заявку на регистрацию товарного знака MrBeast Financial, сообщает издание Newsweek. По его информации, это может говорить о скором открытии предпринимателем собственного банка.

Согласно публикации, поданная в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявка описывает мобильное приложение для банковских услуг. Сервис может включать операции с криптовалютой, инвестиционный банкинг, а также выпуск кредитных карт.

Из документов также следует, что бренд будет использоваться для загружаемого программного обеспечения. Заявку подала компания Beast Holdings LLC. При этом она до сих пор не получила одобрение.

В конце июля MrBeast получил первую в истории кнопку YouTube за преодоление отметки 400 млн подписчиков. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал фотографию, где гендиректор платформы Нил Мохан лично вручает ему уникальную награду.

