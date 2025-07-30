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30 июля 2025 в 12:51

YouTube выдал первую в мире награду за 400 млн подписчиков

Блогер MrBeast получил первую в мире кнопку YouTube за 400 млн подписчиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самый известный блогер в мире Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, получил первую в истории кнопку YouTube за преодоление отметки 400 млн подписчиков. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал фотографию, где гендиректор платформы Нил Мохан лично вручает ему уникальную награду.

Кнопка за 400 млн подписчиков! Спасибо тебе, YouTube, — подписал публикацию Дональдсон.

Сделанная на заказ кнопка является единственной в своем роде: на YouTube нет больше ни одного блогера с таким количеством подписчиков. Награда изготовлена из полированного металла и украшена эффектным синим камнем в центре.

Ранее сообщалось, что MrBeast заявил о намерении занять пост нового генерального директора социальной платформы Х. Сейчас соцсеть принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В своих соцсетях он коротко написал, что займет это место.

До этого стало известно, что Дональдсон сделал предложение своей возлюбленной, блогеру Тее Бойсен. Он опубликовал фотографию торжественного момента в своих соцсетях. Семья девушки прилетела на Рождество из Южной Африки, чтобы принять участие в событии.

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