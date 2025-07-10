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10 июля 2025 в 05:28

Популярный американский блогер с огромной аудиторией хочет возглавить Х

Популярный блогер MrBeast заявил о планах стать новым гендиректором Х

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

Блогер MrBeast (настоящее имя Джеймс Стивен Дональдсон) заявил о намерении занять пост нового генерального директора социальной платформы Х. Сейчас соцсеть принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.

Я займу место, — написал блогер в Х.

Ранее сообщалось, что польское правительство решило отправить жалобу в Еврокомиссию на компанию Маска xAI. Как отметил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский, Варшава приняла решение на фоне скандала с оскорблением Украины нейросетью Grok.

До этого стало известно, что нейросеть Маска после обновления предложила для Украины несколько новых названий — «Щеневмерла», «Разъединенные Штаты Перемогии», «Цеевропа» и «Перемогадишо». Также после соответствующей просьбы искусственный интеллект выдал координаты территориальных центров комплектования.

Также Маск анонсировал обновление нейросети. Он подчеркнул, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.

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