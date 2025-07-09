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09 июля 2025 в 16:01

Нейросеть Маска назвала Украину «Щеневмерлой» и раскрыла координаты ТЦК

SHOT: нейросеть Маска оскорбила Украину и выдала координаты военкоматов

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нейросеть американского предпринимателя Илона Маска Grok после обновления предложила для Украины новое название — «Щеневмерла», сообщает Telegram-канал SHOT. Также после соответствующей просьбы искусственный интеллект выдал координаты территориальных центров комплектования (аналоги российских военкоматов).

По информации журналистов, после обновлений нейросеть перестала обтекаемо отвечать на вопросы, связанные с политикой. Когда пользователи попросили ее придумать новое название для Украины, она выбрала названия «Разъединенные Штаты Перемогии», «Цеевропа», «Перемогадишо», «Щеневмерла».

Кроме того, юзеры запросили у Grok координаты украинских ТЦК в различных городах страны. На просьбу нейросеть передала точные данные о расположении центров.

Ранее Маск анонсировал обновление нейросети. Он подчеркнул, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.

Украина
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ТЦК
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