Нейросеть Маска назвала Украину «Щеневмерлой» и раскрыла координаты ТЦК SHOT: нейросеть Маска оскорбила Украину и выдала координаты военкоматов

Нейросеть американского предпринимателя Илона Маска Grok после обновления предложила для Украины новое название — «Щеневмерла», сообщает Telegram-канал SHOT. Также после соответствующей просьбы искусственный интеллект выдал координаты территориальных центров комплектования (аналоги российских военкоматов).

По информации журналистов, после обновлений нейросеть перестала обтекаемо отвечать на вопросы, связанные с политикой. Когда пользователи попросили ее придумать новое название для Украины, она выбрала названия «Разъединенные Штаты Перемогии», «Цеевропа», «Перемогадишо», «Щеневмерла».

Кроме того, юзеры запросили у Grok координаты украинских ТЦК в различных городах страны. На просьбу нейросеть передала точные данные о расположении центров.

Ранее Маск анонсировал обновление нейросети. Он подчеркнул, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.