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09 июля 2025 в 17:24

«Дорогая ошибка»: Польша пожалуется на Маска из-за оскорбления Украины

Министр цифровизации Польши сообщил о планах пожаловаться на компанию Маска

Кшиштоф Гавковский Кшиштоф Гавковский Фото: Antoni Byszewski/Fotonews/Global Look Press

Польское правительство намерено отправить жалобу в Еврокомиссию на компанию предпринимателя Илона Маска xAI, заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский в эфире RMF FM. Варшава приняла решение на фоне скандала с оскорблением Украины нейросетью Grok.

Мы выходим на новый уровень хейтспича, который подпитывается алгоритмами. Закрывать на это глаза или игнорировать — ошибка, которая может дорого обойтись человечеству в будущем, — заявил министр.

Ранее нейросеть Grok после обновления предложила для Украины новые названия — «Разъединенные Штаты Перемогии», «Цеевропа», «Перемогадишо» и «Щеневмерла». Также после соответствующей просьбы искусственный интеллект выдал координаты территориальных центров комплектования (аналоги российских военкоматов).

Отмечается, что недавно Маск анонсировал обновление нейросети. Он подчеркнул, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.

Илон Маск
Польша
Украина
Еврокомиссия
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