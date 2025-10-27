Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 12:42

Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции

China Daily: Евросоюз должен обеспокоиться введенными против Пекина санкциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз должны беспокоить не ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов, а те санкции, которые он ввел против Пекина из-за нормальных торговых отношений с Россией, говорится в редакционной статье газеты China Daily. Пекин также призвал Брюссель к сотрудничеству, а не конфронтации.

В нынешних обстоятельствах Китай и ЕС должны еще больше укреплять свое партнерство, уважать друг друга, укреплять связи и работать сообща над решением глобальных проблем, которые требуют сотрудничества, а не конфронтации, — пишет газета.

В материале указывается, что заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, критикующие экспортные ограничения Китая, отражают непонимание политических намерений Пекина. Подчеркивается, что решение об ужесточении экспортного контроля является законным, оправданным и соответствует международной практике, представляя собой не запрет на экспорт, а разумный контроль для обеспечения глобальной безопасности.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что провозглашенная ЕС «стратегическая автономия» фактически означает не решение проблемы зависимости от Вашингтона, а движение в сторону отделения от Китая.

Ранее стало известно, что Пекин направил Евросоюзу официальный протест в связи с включением китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций. Представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Китай не является ни инициатором, ни участником украинского кризиса, решительно осудив действия европейской стороны.

Китай
Евросоюз
санкции
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Военкор рассказал, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище
Командир ВСУ опубликовал в соцсети секретные военные карты
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.