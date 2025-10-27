Евросоюз должны беспокоить не ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов, а те санкции, которые он ввел против Пекина из-за нормальных торговых отношений с Россией, говорится в редакционной статье газеты China Daily. Пекин также призвал Брюссель к сотрудничеству, а не конфронтации.

В нынешних обстоятельствах Китай и ЕС должны еще больше укреплять свое партнерство, уважать друг друга, укреплять связи и работать сообща над решением глобальных проблем, которые требуют сотрудничества, а не конфронтации, — пишет газета.

В материале указывается, что заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, критикующие экспортные ограничения Китая, отражают непонимание политических намерений Пекина. Подчеркивается, что решение об ужесточении экспортного контроля является законным, оправданным и соответствует международной практике, представляя собой не запрет на экспорт, а разумный контроль для обеспечения глобальной безопасности.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что провозглашенная ЕС «стратегическая автономия» фактически означает не решение проблемы зависимости от Вашингтона, а движение в сторону отделения от Китая.

Ранее стало известно, что Пекин направил Евросоюзу официальный протест в связи с включением китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций. Представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Китай не является ни инициатором, ни участником украинского кризиса, решительно осудив действия европейской стороны.