В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза Китай выразил протест Евросоюзу из-за включения компаний из КНР в список санкций

Китай направил Евросоюзу официальный протест в связи с включением китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Дипломат подчеркнул, что Пекин не является ни инициатором, ни участником украинского кризиса, решительно осудив действия европейской стороны, передает ТАСС.

Мы выражаем по этому поводу решительный протест и уже сделали европейской стороне серьезное представление. Мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником, — сказал дипломат.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов заявил о снижении опасений китайских компаний и финансовых институтов перед вторичными санкциями. По его информации, российские энергетические ресурсы, включая нефть и сжиженный природный газ, беспрепятственно принимаются в портах Китайской Народной Республики.

Кроме того, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что действия США по ограничению работы китайских авиакомпаний являются элементом экономического противоборства. По его оценке, данные меры Вашингтона одновременно преследуют цели оказания военно-политического давления на Китай.