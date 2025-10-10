«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая

США стараются ограничить работу китайских авиакомпаний в рамках экономической войны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. При этом, по его словам, подобные действия Вашингтона также направлены на оказание военно-политического давления.

Почему Соединенные Штаты хотят запретить авиакомпаниям КНР летать над РФ? Запретительные меры сопряжены, с тем, что должны осложнить действия китайских авиакомпаний и противостояние США и Китая. Особенно в экономической плоскости они обостряются медленно, но уверенно. Так что это один из таких обостряющих моментов, но при этом имеющих некое военно-политическое давление. То есть выводят авиационную структуру России из возможности запретить следовать Китаю через РФ. Так что тут больше они пытаются придавить китайские авиакомпании, — пояснил Кошкин.

Политолог подчеркнул, что подобные действия Вашингтона обладают эффектом бумеранга. Кошкин отметил, что аналогичная ситуация уже много лет наблюдается с односторонними рестрикциями в отношении России. По его словам, ограничения косвенно бьют по американским налогоплательщикам.

Мы сколько лет говорим, что те односторонние рестрикции, которые накладывают на нас США, косвенно бьют по американскому налогоплательщику. Точно также сейчас будет борьба против китайских авиакомпаний. Это будет своего рода удар бумерангом по американским авиакомпаниям. Вот в чем особенность, вот почему в мире сегодня все тесно взаимосвязано. И разворачиваться, как слон в посудной лавке, не так легко и просто: можно разбить сервиз, который принадлежит тебе, — резюмировал Кошкин.

Ранее стало известно, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа может запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно. Вашингтон таким образом хочет установить симметричные ограничения, так как американским авиаперевозчикам это давно запрещено.