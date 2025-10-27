В Госдуме рассказали, когда будут блокировать неподтвержденные сим-карты Депутат Говырин: неподтвержденные сим-карты будут блокироваться с 1 ноября

Сотовые операторы с 1 ноября текущего года начнут блокировать номера абонентов, чья личность и количество используемых сим-карт не будут подтверждены, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, нововведение направлено на борьбу с мошенничеством, спамом и повышение прозрачности использования телефонных номеров.

Как сейчас: в 2024 году вышли законы, которые начали контролировать выдачу корпоративных сим-карт. Так началась активная борьба с анонимным использованием сим-карт, используемых для мошенничества и спама, а также это связано с повышением прозрачности компаний, где иногда бесконтрольно регистрировали множество телефонных номеров на одну организацию, — пояснил Говырин.

Он отметил, что с 1 января 2025 года компаниям и ИП разрешено предоставлять корпоративные сим-карты только своим сотрудникам, работающим по трудовым или договорам ГПХ. До этого работодатель мог передать сим-карту любому лицу вне компании. С 1 апреля гражданам РФ запрещено иметь более 20 сим-карт, как личных, так и корпоративных.

Что сделать бизнесу? Провести инвентаризацию корпоративных сим-карт; убедиться, что все пользователи номеров — реальные действующие сотрудники компании; передать актуальные списки операторам, — добавил депутат.

По его данным, сотовым операторам в свою очередь до 1 ноября необходимо провести проверку личности абонента (ФИО, паспортные данные, ИНН) и количества оформленных на него сим-карт, включая корпоративные. Без этих подтверждений номера частных и корпоративных сим-карт будут заблокированы.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме, связанной с ненастоящими звонками из военкоматов. Аферисты представляются сотрудниками ведомства, пытаясь выманить у людей коды из СМС.

В МВД России в свою очередь объяснили, как защититься от мошенников при онлайн-платежах. Гражданам рекомендовали завести отдельную банковскую карту для безопасных расчетов в Сети.