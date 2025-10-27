Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 09:09

Стало известно, какие законы вступят в силу в ноябре 2025 года

В РФ увеличат пенсии и изменят правила оформления сим-карт с ноября 2025 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в пенсионном обеспечении, налоговом законодательстве и правилах телекоммуникационных услуг, пишет «Российская газета». Социальный фонд России проведет плановый перерасчет пенсионных выплат, в результате которого фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан старше 80 лет увеличится с 8907 до 17 815 рублей. При этом сохраняется надбавка за уход в размере 1314 рублей для нуждающихся в такой поддержке.

Помимо этого, с 1 ноября устанавливается новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Налоговые обязательства будут погашаться в судебном или внесудебном порядке в зависимости от согласия гражданина с предъявленной суммой.

Финансовые брокеры с 5 ноября будут обязаны соблюдать обновленный стандарт защиты прав клиентов, включающий обязательное информирование о рисках операций и запрет на навязывание дополнительных финансовых инструментов недостаточно информированным клиентам. Также устанавливаются более строгие требования к срокам и качеству рассмотрения жалоб.

С 24 ноября нотариусы получат право проверять кредитную историю наследодателей через Бюро кредитных историй и обязаны информировать наследников о наличии долговых обязательств умершего посредством письменных уведомлений, электронной почты или при личной встрече.

С 1 ноября вводится ограничение на оформление более 20 сим-карт на одного гражданина. Операторы связи обязаны проверять данные абонентов и контролировать количество зарегистрированных номеров для противодействия телефонному мошенничеству.

Также с 1 ноября оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей будет разрешен только организациям и ИП, включенным в государственный реестр. Для большинства случаев предусмотрена обязательная денатурация таких веществ.

Ранее сообщалось, что в соответствии с новым законодательством, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным, владельцам собак в российской столице грозит административный штраф до 3000 рублей за выгул питомцев на специально огороженных детских и спортивных площадках, а также в непосредственной близости от образовательных учреждений. Ключевым нововведением стало четкое законодательное определение территорий, где запрещено нахождение с домашними животными.

