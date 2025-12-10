В ФПБК высказались о намерении закрыть «Битву экстрасенсов»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией(ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил о намерении добиться закрытия телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Он отметил, что занялся этим вопросом на государственном уровне в составе команды единомышленников.

На днях я вошел в рабочую группу по созданию законопроекта о запрете в России магов, колдунов и соответствующей литературы. Сейчас делаем все для того, чтобы это так называемое шоу закрыли, — заявил собеседник.

Он напомнил о недавней страшной находке в одном из московских прудов, где была обнаружена отрезанная голова ребенка. По информации главы ФПБК, признавшаяся в убийстве мать мальчика увлекалась эзотерикой.

Недавно в Москве в водоеме нашли голову мальчика. Оказалась, мать увлекалась мистической литературой и называла себя колдуньей. Параллельно употребляла запрещенные вещества. В итоге призналась, что убила ребенка. В другом регионе женщина сожгла шестилетнюю дочь при проведении якобы ритуала. А каких других последствий мы хотим, если даже на федеральном канале пропагандируют чертовщину в программе «Битва экстрасенсов»? — отметил Бородин.

