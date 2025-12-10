Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 14:36

В ФПБК высказались о намерении закрыть «Битву экстрасенсов»

Бородин заявил, что намерен добиться закрытия шоу «Битва экстрасенсов»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией(ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил о намерении добиться закрытия телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Он отметил, что занялся этим вопросом на государственном уровне в составе команды единомышленников.

На днях я вошел в рабочую группу по созданию законопроекта о запрете в России магов, колдунов и соответствующей литературы. Сейчас делаем все для того, чтобы это так называемое шоу закрыли, — заявил собеседник.

Он напомнил о недавней страшной находке в одном из московских прудов, где была обнаружена отрезанная голова ребенка. По информации главы ФПБК, признавшаяся в убийстве мать мальчика увлекалась эзотерикой.

Недавно в Москве в водоеме нашли голову мальчика. Оказалась, мать увлекалась мистической литературой и называла себя колдуньей. Параллельно употребляла запрещенные вещества. В итоге призналась, что убила ребенка. В другом регионе женщина сожгла шестилетнюю дочь при проведении якобы ритуала. А каких других последствий мы хотим, если даже на федеральном канале пропагандируют чертовщину в программе «Битва экстрасенсов»? — отметил Бородин.

Ранее глава ФПБК заявил о своем намерении лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), по его мнению, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против певицы.

Комментируя скандал с квартирой Ларисы Долиной, Бородин не исключил вероятность, что Верховный суд России может принять сторону Полины Лурье — покупательницы квадратных метров певицы. По информации главы ФПБК, председатель структуры Игорь Краснов отменит решения предыдущих инстанций, если обнаружит нарушения закона.

Виталий Бородин
ТНТ
экстрасенсы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Владислав Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад
Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ
Дегтярев обрадовал хоккейных болельщиков одним решением
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.