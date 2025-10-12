Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:42

В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России

CCTV: упоминание Путиным нового оружия привело Запад в трепет

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов /ТАСС

Упоминание президентом России Владимиром Путиным нового российского оружия внушило страх противникам страны, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). По словам обозревателя Вэй Дунсюя, РФ готова «раскрыть новый козырь» перед лицом давления со стороны США и НАТО.

Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет, — отметил китайский эксперт.

Дунсюй рассказал, что речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой «Запад не имеет средств защиты». Как полагает обозреватель, это оружие станет для Москвы «ключевым козырем» на переговорах с Вашингтоном по продлению ДСНВ.

Он также упомянул о достигшей «технологической зрелости» гиперзвуковой ракеты «Циркон». Эксперт охарактеризовал заявления российского лидера как «загадочные и преисполненные глубокой значимости».

Ранее на пресс-конференции в Душанбе российский лидер заявил, что испытания нового оружия России идут успешно, и оно скоро будет представлено. Президент РФ отметил новизну российского вооружения, которое может использоваться на море и в воздухе.

Владимир Путин
Китай
Запад
вооружения
