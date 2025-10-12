Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:01

Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов

FT: США хотят закупить редкоземельные металлы на $1 млрд для противостояния КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пентагон планирует масштабную закупку стратегически важных полезных ископаемых на общую сумму около $1 млрд, сообщает британская газета Financial Times. По ее данным, закупки проводятся для снижения зависимости от китайских поставок в области редкоземельных металлов.

Согласно данным издания, наибольшие объемы закупок предусмотрены для кобальта (до $500 млн) и сурьмы ($245 млн), тогда как на тантал и скандий планируется выделить $100 млн и $45 млн соответственно. Это решение было принято на фоне введенных Китаем экспортных ограничений на редкоземельные металлы и магниты, критически важные для производства вооружений и высокотехнологичной продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон 1 ноября или раньше введет пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Поводом для такой жесткой реакции, по словам президента, стало крайне враждебное письмо от Китая, в котором объявлялось о масштабных экспортных ограничениях практически на всю свою продукцию.

