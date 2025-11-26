День матери в разных странах мира: традиции и даты празднования

День матери в разных странах мира: традиции и даты празднования

День матери в разных странах мира: традиции и даты празднования

День в календаре, посвященный самым дорогим женщинам в судьбе каждого жителя земли, объединяет народы планеты общей идеей благодарности и любви. День матери в разных государствах мира празднуется с уникальными культурными особенностями, хотя сама дата проведения торжеств в разных державах не всегда совпадает, отражая исторические и национальные традиции каждого народа.

История и смысл праздника в мировом контексте

Почитание материнства имеет древние корни: эллины возносили молитвы богине Гее — прародительнице олимпийских богов, кельтские племена чествовали богиню Бриджит. Современный формат празднования зародился благодаря американке Анне Марии Джарвис, потерявшей мать в 1905 году. Женщина развернула масштабную общественную кампанию, обращаясь к политическим деятелям с инициативой учредить специальный день памяти о материнском подвиге. В 1910 году первопроходцем стал штат под названием Вирджиния, признав новый праздник как официальный, а четыре года спустя глава Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсон распространил традицию на всю страну, назначив датой второе майское воскресенье.

Вудро Вильсон Фото: Global Look Press

Идея быстро преодолела океаны и континенты: сегодня дату Дня матери в разных странах мира отмечает более 50 государств, хотя календарные числа разнятся. За США последовали 23 страны, выбравшие второе воскресенье последнего месяца весны, — среди них Индия, а также Малайзия и Мексика, которых поддержали Австралия и Эстония. Еще три десятка государств установили собственные даты: французы, а с ними и шведы празднуют в последнее майское воскресенье, британцы — 22 марта, южнокорейцы — 8 мая. Дата Дня матери в разных точках планеты определяется событиями, связанными с историей каждой из стран и с культурно-идеологическими предпочтениями каждого народа.

Европа: традиции Германии, Франции, Великобритании

Европейские народы сочетают семейную теплоту с практичным подходом к выражению благодарности. Немцы выбрали второе майское воскресенье (с переносом на первое, если дата совпадает со Святой Троицей). После объединения страны традиция стала общенациональной, причем многие семьи поздравляют матерей дважды — в марте и мае. Юные немцы преподносят букеты, самодельные открытки и практичные презенты, особую ценность представляют изделия, созданные детскими руками.

Французские традиции дня матери в мире схожи с германскими: родственники собираются за семейным столом, дарят цветочные композиции и открытки с теплыми словами. В последнее десятилетие растет популярность ресторанных визитов, позволяющих провести время в комфортной атмосфере. Британцы, празднующие в марте, готовят традиционный английский завтрак и вручают букеты весенних цветов, символизирующих пробуждение природы.

История и смысл праздника в мировом контексте Фото: Shutterstock/FOTODOM

США и Австралия: от белой гвоздики до «завтрака в постель»

Наиболее выразительные символы Дня матери в разных странах мира представлены в США — на родине современного праздника. Анна Джарвис избрала гвоздику главным цветочным символом в память о любимой матери. Белые лепестки олицетворяют чистоту и искренность материнской привязанности, розовые — заботу и признательность, красные — глубокое уважение и нежность. Американцы украшают одежду бутоньерками из гвоздик, отправляют поздравительные карточки, посещают храмы для вознесения благодарственных молитв.

Знаменитый «завтрак в постель» стал неотъемлемой частью американского «гуляния»: дети самостоятельно готовят утреннюю трапезу и подают любимой матери в спальню, предоставляя ей возможность отдохнуть с первых минут праздничного денечка. Австралийцы, отмечающие дату тоже в середине мая, восприняли американские ритуалы, в том числе и гвоздичные знаки, и утренний сюрприз. Эмблемы Дня матери в различных странах часто включают цветочные композиции, но именно гвоздика превратилась в универсальный знак материнской преданности благодаря инициативе Анны Джарвис.

Как отмечают День матери в разных странах: даты, традиции и подарки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Азия: особенности празднования в Японии и Китае

Японская традиция празднования представляет интересный синтез западного влияния и национальных особенностей. Праздник пришел на острова после Второй мировой войны как способ утешить женщин, потерявших сыновей в боевых действиях. Календарная дата совпадает с американской — второе майское воскресенье, хотя для японского культурного контекста это относительно новое добавление. Как празднуют День матери в Японии современные семьи: дарят алые гвоздики, олицетворяющие любовь, благодарность и выносливость материнства в понимании японской культуры.

Уникальная черта того, как празднуют День матери в Японии, — обход мест упокоения: многие жители Японии навещают могилы ушедших матерей, украшая их свежими цветами и вознося поминальные молитвы.

Китайцы празднуют в аналогичную дату, объединяя элементы древних обрядов с современными тенденциями. В подарок преподносят не только цветы — пионы или гвоздики, — но и ювелирные изделия, бытовую технику, а родственники стремятся собраться за общей трапезой. Взрослые дети, проживающие не рядом, стараются снова оказаться в родительском доме, дабы разделить этот «красный день календаря» с близкими.

Азия: особенности празднования в Японии и Китае Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самые необычные традиции со всего мира

Традиции Дня матери в каждом уголке нашей планеты демонстрируют удивительное культурное многообразие.

Республика Саха (Якутия, Россия) — обладает собственной календарной датой: третье по счету октябрьское воскресенье. В столице региона, на берегу озера Сайсары, возведен монумент Матери, куда горожане приносят цветочные композиции. Праздничная программа включает творческие мастер-классы: бисероплетение, лоскутное шитье, создание оберегов, приготовление национальных якутских оладий, объединяющих женщин разных поколений.

Мексиканские земли — празднование стартует с рассветной серенады под материнскими окнами: дети вместе с музыкантами исполняют народные композиции, после чего следует торжественный семейный завтрак.

Корейский полуостров — юные корейцы мастерят цветочные поделки из картофеля собственноручно, многие облачаются в национальный костюм ханбок как знак почитания родовых ценностей.

Филиппинский архипелаг — празднование проходит с особым размахом: организуются публичные концертные программы, парадные шествия, благотворительные мероприятия в честь матерей.

Уганда — африканское государство растягивает торжество на трое суток, в течение которых женщины полностью освобождаются от домашних забот, а мужская половина семьи принимает на себя все хозяйственные обязанности.

Самые необычные традиции со всего мира Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расширение географии материнского праздника

К пяти десяткам государств, отмечающих этот трогательный день, постепенно добавляются новые территории. В последние годы интерес проявляют африканские и ближневосточные страны, где исторически существовали собственные обычаи почитания материнства, но отсутствовал единый праздничный день. Дата Дня матери в разных странах мира продолжает варьироваться, однако универсальная идея признательности матерям находит отклик в сердцах людей независимо от культурных, религиозных или географических различий.

Этот праздник убедительно доказывает: материнская любовь — универсальный язык, понятный каждому жителю планеты. Традиции Дня матери в мире продолжают эволюционировать, сохраняя главную суть — искреннее стремление выразить самым важным женщинам слова признательности и нежности. Символы Дня матери в разных странах мира могут существенно различаться — от классических гвоздик до картофельных цветочных композиций, — но квинтэссенция остается неизменной: этот день принадлежит тем, кто подарил жизнь и окружил безоговорочной любовью.

Ранее мы делились полезными советами для молодых мам.