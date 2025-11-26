День матери
Порционный десерт в стаканах «Банановый пломбир»: на праздник, Новый год и каждый день

Приготовьте беспроигрышный порционный десерт в стаканах «Банановый пломбир», который станет звездой любого стола без малейших усилий. Отлично подойдет на праздник, Новый год и каждый день. Это блюдо не требует выпечки.

Вам понадобится: 2 спелых банана, 200 г мягкого творога, 100 мл сливок 33%, 2 ст. л. сахарной пудры, 50 г темного шоколада и несколько орехов для украшения. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородности. Аккуратно смешайте творожную массу со взбитыми сливками. Бананы нарежьте кружочками. На дно креманок или стаканов выложите слой бананов, затем слой творожного крема, снова бананы и завершите творожным кремом. Сверху украсьте тертым шоколадом и измельченными орехами. Дайте десерту настояться в холодильнике 30–60 минут.

Вкус этого десерта — невероятно нежная, воздушная текстура, напоминающая мусс, с яркой фруктовой сладостью банана и благородной горчинкой шоколада. Он одновременно легкий и сытный.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

