20 ноября 2025 в 05:46

Красочные шары для сада: морозостойкий многолетник, не требующий особого ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Поразительной красоты многолетник, способный преобразить любую клумбу пышными шаровидными соцветиями, — это гвоздика турецкая махровая.

Ее роскошные плотные шарики, собранные из множества мелких бархатистых цветков, смотрятся невероятно эффектно и ярко. Растение отличается удивительной неприхотливостью и морозостойкостью, годами радуя садоводов обильным и продолжительным цветением. Посадите гвоздику на солнечном месте с хорошо дренированной почвой, и она будет год за годом раскрашивать ваш сад в сочные оттенки малинового, белого, розового и пурпурного.

Эти красочные шары для сада, парящие на тонких цветоносах, создают потрясающий объем и дарят ощущение праздника и изящества. Такой универсальный и выносливый многолетник станет настоящей жемчужиной вашего сада, не требуя при этом особого ухода.

Ранее был назван цветок, который при посадке в ноябре образует к апрелю синий и розовый ковры.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
