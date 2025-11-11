Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 06:46

Сажаю в ноябре — в апреле вырастают синий и розовый ковры: этот цветок не боится снега

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеночница — это изящный многолетник, который первым пробуждается после зимы, раскрывая свои синие, розовые или белые цветки прямо из-под снега. Сажаю в ноябре — в апреле вырастают синий и розовый ковры.

Ее главное преимущество — феноменальная зимостойкость и способность десятилетиями расти без пересадки, с каждым годом образуя все более пышные куртины. Ноябрь — идеальное время для посадки, так как растение успевает укорениться до морозов и весной сразу трогается в рост. Для посадки выберите тенистое место с рыхлой влажной почвой, добавив в лунку хвойный опад и компост. Деленку с почками разместите так, чтобы точки роста были на поверхности, не заглубляя их. Полейте и замульчируйте листвой.

Печеночница не боится снега и украшает сад, когда другие растения еще спят. При правильной посадке она становится настоящим долгожителем сада, не требуя особого ухода, но ежегодно даря волшебство первого весеннего цветения.

Ранее был назван цветок, который меняет оттенок в течение дня, не боится осенних заморозков, ветра и дождей.

