31 октября 2025 в 20:46

Меняет оттенок в течение дня, не боится осенних заморозков, ветра и дождей: чудо для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот удивительный цветок сочетает в себе нежность ромашки с феноменальной стойкостью к непогоде: он не боится осенних заморозков до –5 °C, продолжает цвести, когда другие растения уже давно завершили сезон, и устойчив к ветру и дождю.

Остеоспермум, известный как африканская ромашка, станет настоящим открытием для вашего сада благодаря своей уникальной выносливости и красоте. Его крупные соцветия с фиолетовыми, розовыми, оранжевыми или белыми лепестками и контрастной синей серединкой полностью раскрываются на солнце и могут менять оттенок в течение дня. Настоящее чудо для сада!

Остеоспермум образует пышные кусты высотой 30–50 см, непрерывно цветущие с июня до поздней осени. Он засухоустойчив, не требует частых подкормок и прекрасно растет в контейнерах. Особенно ценно то, что современные сорта не закрываются в пасмурную погоду, сохраняя декоративность даже в облачные дни.

Ранее был назван цветок, благодаря которому можно вырастить голубую клумбу в саду: кинул семена под зиму — и все лето любуешься облаком цветов.

