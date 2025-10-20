Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 22:28

Голубое чудо для вашей клумбы: кинул семена под зиму — и все лето любуешься облаком цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это не цветок, а голубое чудо для вашей клумбы! Этот нежный многолетник образует воздушное голубое облако из сотен цветков, которые раскрываются каждый день с июня до сентября.

Лен станет настоящим украшением вашего сада. Главное преимущество — его феноменальная неприхотливость: он растет на бедных почвах, не требует полива и подкормок, а его нежные лепестки не боятся ни дождя, ни ветра.

Для раннего цветения посейте лен под зиму в конце октября — ноябре, когда температура опустится до 0...-3°C. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли на солнечном участке и слегка прикатайте — природа сделает все остальное. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики высотой 40--50 см. Цветы-хамелеоны меняют оттенок от небесно-голубого утром до сиреневого к вечеру. Все просто: кинул семена под зиму — и все лето любуешься облаком цветов.

Ранее был назван цветок с синими помпонами-соцветиями, который рекордно долго цветет.

Читайте также
Посейте в октябре — весной фонтан из лиловых цветов! Этот многолетник превратит клумбы в пышные облака из цветов
Общество
Посейте в октябре — весной фонтан из лиловых цветов! Этот многолетник превратит клумбы в пышные облака из цветов
Посадила однажды — пышное цветение на десятки лет! Дачники млеют от этого многолетника — цветы с ладонь, уход не нужен
Общество
Посадила однажды — пышное цветение на десятки лет! Дачники млеют от этого многолетника — цветы с ладонь, уход не нужен
Шоколадная красавица для посадки под зиму: этот цветок вырастет сам, а соседи будут просить название
Общество
Шоколадная красавица для посадки под зиму: этот цветок вырастет сам, а соседи будут просить название
Забыла об укрытиях, обрезках и подкормках с этим цветком: не боится ни ливней, ни засухи, ни морозов
Общество
Забыла об укрытиях, обрезках и подкормках с этим цветком: не боится ни ливней, ни засухи, ни морозов
Сажаю в ноябре — в мае вырастает белоснежный ковер: просто разбросайте семена
Общество
Сажаю в ноябре — в мае вырастает белоснежный ковер: просто разбросайте семена
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорты трех российских регионов получили летные ограничения
ВС РФ уничтожили лагерь ВСУ с сотнями наемников
План Сырского по перестройке украинской армии дал серьезный сбой
Серьезные поправки в УК ждут россиян старше 14 лет
Киркоров сравнил Анну Пересильд с Орбакайте
«Локомотив» оформил юбилейную победу в КХЛ
В МИД РФ раскрыли цели задержания украинских священников в Киеве
Под Константиновкой ВС России «заземлили» три дрона ВСУ
Умер известный гроссмейстер
Два медведя напали на участника ультрамарафона
Дроботенко, Дубовицкая, Винокур: как сейчас живут звезды «Аншлага»
В ЕС двумя словами описали последствия отказа от российского газа
В Армении потребовали арестовать мэра Гюмри
Российским пенсионерам напомнили о новой доступной льготе
Киркоров и Дмитриенко пришли поддержать Пересильд на премьере нового фильма
«Универ», ревность к Кещяну, театр: куда пропал актер Александр Сухинин
На Западе обеспокоены аферой с российскими активами
Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал переговоров по Украине
Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире солнечную электростанцию
В работе Telegram произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.