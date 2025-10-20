Голубое чудо для вашей клумбы: кинул семена под зиму — и все лето любуешься облаком цветов

Это не цветок, а голубое чудо для вашей клумбы! Этот нежный многолетник образует воздушное голубое облако из сотен цветков, которые раскрываются каждый день с июня до сентября.

Лен станет настоящим украшением вашего сада. Главное преимущество — его феноменальная неприхотливость: он растет на бедных почвах, не требует полива и подкормок, а его нежные лепестки не боятся ни дождя, ни ветра.

Для раннего цветения посейте лен под зиму в конце октября — ноябре, когда температура опустится до 0...-3°C. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли на солнечном участке и слегка прикатайте — природа сделает все остальное. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики высотой 40--50 см. Цветы-хамелеоны меняют оттенок от небесно-голубого утром до сиреневого к вечеру. Все просто: кинул семена под зиму — и все лето любуешься облаком цветов.

