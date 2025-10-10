Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Агератум, или «долгоцветка», — это уникальное растение, главное преимущество которого заключается в рекордно длительном цветении, с июня до самых заморозков, за что он и получил свое название «нестареющий».

Этот цветок образует плотные ковры с помпонами-соцветиями голубых, сиреневых, розовых и белых оттенков, создавая яркие пятна в саду. Цветок невероятно неприхотлив, засухоустойчив и прекрасно подходит для бордюров, клумб и контейнеров.

Уникальность агератума также в том, что его можно сеять под зиму. Для этого в конце октября — ноябре семена распределяют по поверхности уплотненной почвы, слегка присыпают землей и оставляют до весны без полива. Естественная холодная стратификация обеспечит дружные и крепкие всходы, которые зацветут в обычные сроки. Посадите агератум осенью — и вы получите голубое чудо в саду, которое все лето будет радовать вас пышным цветением без лишних хлопот с рассадой!

Ранее были названы цветы для осенней посадки, которые переживут любую зиму и взойдут весной сами.