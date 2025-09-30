Посадите эти цветы осенью и забудьте о хлопотах: переживут любую зиму, взойдут сами

Бархатцы — цветок, который можно смело сажать в октябре и не бояться вымерзания, ведь их семена прекрасно зимуют в грунте и прорастают весной даже без вашего участия.

Эти неприхотливые растения способны расти на любой почве — от песчаной до глинистой, им не страшны загазованность городского воздуха, засуха или проливные дожди. Для посадки просто разбросайте семена по поверхности подготовленной клумбы, слегка присыпьте землей и уплотните. Весной они дружно взойдут, а к июню превратятся в пышные кусты.

Бархатцы не требуют подкормок, полива и прополки — их густая листва подавляет сорняки, а аромат отпугивает вредителей. Они цветут до самых заморозков, идеально подходят для городских клумб, садовых бордюров.

Посадите бархатцы осенью и забудьте о хлопотах: они переживут любую зиму, взойдут сами и будут радовать вас яркими красками все лето без малейших усилий с вашей стороны!

