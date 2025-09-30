Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:15

Посадите эти цветы осенью и забудьте о хлопотах: переживут любую зиму, взойдут сами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бархатцы — цветок, который можно смело сажать в октябре и не бояться вымерзания, ведь их семена прекрасно зимуют в грунте и прорастают весной даже без вашего участия.

Эти неприхотливые растения способны расти на любой почве — от песчаной до глинистой, им не страшны загазованность городского воздуха, засуха или проливные дожди. Для посадки просто разбросайте семена по поверхности подготовленной клумбы, слегка присыпьте землей и уплотните. Весной они дружно взойдут, а к июню превратятся в пышные кусты.

Бархатцы не требуют подкормок, полива и прополки — их густая листва подавляет сорняки, а аромат отпугивает вредителей. Они цветут до самых заморозков, идеально подходят для городских клумб, садовых бордюров.

Посадите бархатцы осенью и забудьте о хлопотах: они переживут любую зиму, взойдут сами и будут радовать вас яркими красками все лето без малейших усилий с вашей стороны!

Ранее был назван цветок для садов и балконов с простой посадкой: кинул семена в октябре — летом клумба миниатюрных роз.

Читайте также
Один полив в октябре — всю зиму пышное цветение! Декабрист порадует цветами в стужу и морозы
Общество
Один полив в октябре — всю зиму пышное цветение! Декабрист порадует цветами в стужу и морозы
Сотни белоснежных шапок украсят любую клумбу! Переживет морозы и адскую жару — ухаживать не нужно вовсе
Общество
Сотни белоснежных шапок украсят любую клумбу! Переживет морозы и адскую жару — ухаживать не нужно вовсе
Сад мечты по бюджету: создаем роскошный цветник без особых затрат
Общество
Сад мечты по бюджету: создаем роскошный цветник без особых затрат
Замиокулькас поразит пышным цветением: вот как сотворить чудо из обычного чая
Общество
Замиокулькас поразит пышным цветением: вот как сотворить чудо из обычного чая
Живая картина в саду: яркий многолетник проживет 20 лет!
Общество
Живая картина в саду: яркий многолетник проживет 20 лет!
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.