Кинул семена в октябре — летом клумба миниатюрных роз: цветок для садов и балконов

Кларкия — изящный цветок для садов и балконов, который покоряет цветением с июня до сентября, неприхотливостью и устойчивостью к капризам погоды. Посадка проста: кинул семена в октябре — летом клумба миниатюрных роз.

Преимущества кларкии: морозостойкость всходов (до -4°C), засухоустойчивость, способность расти на бедных и песчаных почвах, а также самосев — растение годами обновляется без участия человека. Нежные махровые соцветия розовых, лиловых, персиковых и белых оттенков напоминают миниатюрные розочки и идеально стоят в срезке.

Посадка в октябре предельно проста: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка или земли (до 0,5 см) и прижмите. Весной кларкия взойдет дружными всходами, не требуя прореживания. Она не нуждается в поливе (кроме экстремальной засухи), не болеет и украшает сад даже в полутени. Идеальна для мавританских газонов, садов и балконов!

