11 сентября 2025 в 19:46

Цветок с ароматом хвои и меда, который не боится ветра и дождя: для клумб, кашпо и балконов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брахикома — идеальный однолетник для экстремальных условий, который с июня до заморозков усыпан тысячами ромашковидных соцветий сиреневого, голубого, белого или розового оттенков.

Ее преимущества: засухоустойчивость (выживает без полива неделями), способность расти на бедных песчаных и каменистых почвах. Брахикома не боится ветра и дождя, не болеет, отпугивает вредителей ароматом хвои и меда, а ее ажурная листва декоративна даже без цветов.

Сажайте ее на солнечных участках. Этот цветок хорошо растет на клумбах, в кашпо и на балконах —выдерживает палящее солнце и температурные перепады. Посев в мае прямо в грунт: разбросайте семена, присыпьте песком и полейте.

Ранее были названы неубиваемые многолетники, которые 100% зацветут следующим летом: зимуют даже в глине и песке.

