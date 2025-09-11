Эти цветы 100% зацветут следующим летом: зимуют даже в глине и песке

Эти цветы 100% зацветут следующим летом: зимуют даже в глине и песке

Осень — идеальное время для посадки неубиваемых многолетников, которые переносят любой грунт и 100% зацветут следующим летом. Рассказываем, какие цветы выживут везде — они зимуют даже в глине и песке.

Лидеры по выживаемости: эхинацея (растет даже на камнях, цветет с июня по сентябрь), рудбекия (переносит засуху и бедные почвы, золотистые «солнышки» до заморозков), астильба (выживает в глине и тени, пушистые метелки всех оттенков), хоста (растет где угодно, декоративная листва и нежные колокольчики) и лилейники (приживаются в песке и суглинке, цветут волнами все лето).

Правила посадки просты: выкопайте лунку вдвое больше корня, добавьте горсть компоста для питания, посадите растение без заглубления корневой шейки, полейте и замульчируйте торфом. Эти культуры не требуют укрытия на зиму (морозостойкость до -40 °C), а их корни отпугивают сорняки. Уже весной они тронутся в рост, а летом превратят даже самый неухоженный уголок в цветущий оазис без вашего участия.

Ранее стало известно, как вырастить серебристый ковер из цветов, который душит сорняки.