01 сентября 2025 в 20:15

Серебристый ковер из цветов, который душит сорняки: не требует подкормок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ясколка — идеальное растение для создания красивой клумбы, которая будет радовать целый год. С этим многолетником вы получите серебристый ковер из цветов, который душит сорняки.

Преимущества ясколки неоспоримы: невероятная засухоустойчивость, морозостойкость до -35 °C, способность расти на бедных каменистых почвах, быстрое разрастание в плотные серебристо-зеленые ковры и обильное цветение с мая по июнь, когда растение покрывается сплошной шапкой белых цветов.

Осенняя посадка гарантирует лучшую приживаемость и мощный старт весной. Выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, перекопайте землю, удалите сорняки. Сделайте лунки на расстоянии 25–30 см, поместите саженцы, присыпьте землей, уплотните и обильно полейте. Мульчирование гравием или щепой предотвратит вымерзание и подчеркнет декоративность.

Уже следующей весной ясколка создаст эффектный серебристый ковер, который будет выглядеть безупречно даже зимой под снегом, не требует подкормок и частого полива, подавляет сорняки и сохраняет декоративность много лет без пересадки!

Ранее стало известно, когда нельзя сажать тюльпаны и нарциссы.

цветы
растение
клумбы
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
