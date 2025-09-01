Серебристый ковер из цветов, который душит сорняки: не требует подкормок

Ясколка — идеальное растение для создания красивой клумбы, которая будет радовать целый год. С этим многолетником вы получите серебристый ковер из цветов, который душит сорняки.

Преимущества ясколки неоспоримы: невероятная засухоустойчивость, морозостойкость до -35 °C, способность расти на бедных каменистых почвах, быстрое разрастание в плотные серебристо-зеленые ковры и обильное цветение с мая по июнь, когда растение покрывается сплошной шапкой белых цветов.

Осенняя посадка гарантирует лучшую приживаемость и мощный старт весной. Выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, перекопайте землю, удалите сорняки. Сделайте лунки на расстоянии 25–30 см, поместите саженцы, присыпьте землей, уплотните и обильно полейте. Мульчирование гравием или щепой предотвратит вымерзание и подчеркнет декоративность.

Уже следующей весной ясколка создаст эффектный серебристый ковер, который будет выглядеть безупречно даже зимой под снегом, не требует подкормок и частого полива, подавляет сорняки и сохраняет декоративность много лет без пересадки!

