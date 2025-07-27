Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 июля, полынь не сдает позиций

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 июля, полынь не сдает позиций

Полынь и злаки по-прежнему в активной фазе, грибки не исчезают. Рассказываем, чего ждать аллергикам в воскресенье.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Воскресенье в столице будет жарким, но не солнечным. Ожидается облачная погода, при этом температура воздуха поднимется до +27 °C. Ветер слабый, осадков не прогнозируют. Такая погода лишь повышает уровень пыльцы в воздухе — особенно в утренние и вечерние часы.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 27 июля

Пыльцевой фон в Москве остается высоким и нестабильным.

Полынь продолжает активно пылить — ее в воздухе все больше. Концентрация стабильно высокая, и именно этот сорняк сейчас чаще всего вызывает обострение симптомов у чувствительных людей.

Злаки хоть и завершают сезон, но не сдаются: их пыльца сегодня держится на высоком уровне, и ее концентрация может достигать 1000 единиц и выше. В районах с позднецветущими видами ситуация особенно заметна, а вот в городских районах с плотной застройкой уровень пыльцы может быть минимальным.

Сорные травы в целом уверенно вступают в пик сезона — их становится все больше. Помимо полыни, в воздухе фиксируются и другие виды сорняков, их пыльца сейчас может доходить до среднего уровня (до 100 единиц на кубометр).

Из грибковых аллергенов особенно активен кладоспориум — его концентрация превышает 1000 единиц, что соответствует высокому уровню. При теплой и влажной погоде этот грибок особенно устойчив в воздухе. А такая концентрация считается опасной для здоровья.

Альтернария, напротив, остается на среднем уровне, не превышая 100 единиц на кубометр, но все же способна вызывать реакцию у людей с повышенной чувствительностью.

27 июля — день с высоким уровнем аллергенов в воздухе. Полынь и злаки остаются главными триггерами плохого самочувствия, а споры грибков продолжают провоцировать раздражение дыхательных путей. Аллергикам стоит быть внимательными: избегать открытых участков, следить за самочувствием и иметь под рукой все необходимое для облегчения симптомов.